АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает об отмене электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») по продаже права на заключение договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк, по Лоту №1 (РАД-225355), назначенного на 23.07.2020г.:

Лот 1: Часть административного здания, кадастровый номер 58:21:0250248:175, общей площадью 825,6 кв.м., расположенного по адресу: Пензенская область, Нижнеломовский район, г. Нижний Ломов, ул. Ленина, дом 52. В аренду передаются нежилые помещения общей площадью 123,9 кв.м., а именно:

- нежилые помещения площадью 103,4 кв. м., номера на поэтажном плане: №9, №10, №12, №19, №20 и №21, расположенные на 2 этаже;

- нежилые помещения МОП площадью 20,5 кв. м. пропорционально занимаемой площади.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды: 5 (Пять) лет со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –

21 807 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –

16 355 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 21 807 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 545 руб. 20 коп.

Шаг аукциона на понижение – 1 090 руб. 40 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

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