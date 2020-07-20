Коронавирус в Пензенской области, новости на 20 июля: среди новых заболевших – два младенца
По данным оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердились еще 37 случаев заболевания коронавирусом. Среди новых пациентов – двое младенцев, восьми- и девятимесячный.
География новых случаев:
Пенза – 7;
Лопатинский район – 19;
Бессоновский район – 4;
Нижнеломовский район – 3;
Наровчатский район – 2;
Лунинский район – 1;
Мокшанский район – 1.
Находится под наблюдением 3778 человек, сняты с наблюдения – 23937.
Вчера стало известно о смерти еще одного пациента, мужчины 1948 года рождения. Скончавшийся имел ряд сопутствующих заболеваний.
ФОТО: Яндекс
ИСТОЧНИК KP.RU
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