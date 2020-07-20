2020-07-20T13:13:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 20 июля: среди новых заболевших – два младенца

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 20 июля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По данным оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердились еще 37 случаев заболевания коронавирусом. Среди новых пациентов – двое младенцев, восьми- и девятимесячный.

География новых случаев:

Пенза – 7;

Лопатинский район – 19;

Бессоновский район – 4;

Нижнеломовский район – 3;

Наровчатский район – 2;

Лунинский район – 1;

Мокшанский район – 1.

Находится под наблюдением 3778 человек, сняты с наблюдения – 23937.

Вчера стало известно о смерти еще одного пациента, мужчины 1948 года рождения. Скончавшийся имел ряд сопутствующих заболеваний.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU

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