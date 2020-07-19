2020-07-19T13:00:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, последние новости на 19 июля 2020 года: кинотеатры и ТРЦ скоро вернутся к работе

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 19 июля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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По данным оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердились еще 37 случаев заболевания коронавирусом, из них 19 в Пензе, четыре в Заречном, остальные в районах. Среди новых пациентов – шестеро несовершеннолетних в возрасте от одного месяца до 12 лет.

Вчера скончалась еще одна пациентка 1952 года рождения. Женщина имел ряд сопутствующих заболеваний. Также были выписаны еще 14 человек.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

Вчера губернатор Иван Белозерцев обратился к своим подписчикам в социальных сетях.

- Мы еще раз проанализировали ситуацию и посчитали возможным сделать следующий шаг по выходу из ограничений. Он также будет поэтапным, - отметил глава региона.

По его словам, первыми в работе вернутся кинотеатры и торгово-развлекательные центры - при условии заполняемости не более, чем на половину. Потом откроются парки, гостиницы и санатории вернутся к работе в полном объеме, в детских лагерях начнутся смены. Также верующим разрешат посещать службы в храмах.

- Мы рассчитываем в конце июля снять ограничения в работе всей сферы образования, в том числе дополнительного, - отметил Иван Александрович. - Школы искусств, музыкальные и спортивные школы, секции и кружки вновь будут открыты. Знаю и понимаю, что многие из вас ждут, когда появится возможность посещать выставки, концерты, большие соревнования, просветительские лекции. Она обязательно появится. С учетом того, что это будут массовые мероприятия, их проведение станет завершающим шагом возвращения к привычной жизни.

Иван Белозерцев - о дальнейших снятиях ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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