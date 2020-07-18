Коронавирус в Мордовии, последние новости на 18 июля 2020 года: еще 21 случай заболевания подтвердился в Саранске
Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мордовии на 18 июля 2020 года
Фото: Михаил ФРОЛОВ
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По данным оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии подтвердились еще 37 случаев заболевания коронавирусом.
География следующая:
- Саранск – 21;
- Ардатовский район – 3;
- Большеберезниковский, Темниковский, Лямбирский районы – по 2;
- Ельниковский, Старошайговский, Рузаевский, Ромодановский, Ичалковский, Кочкуровский, Атяшевский районы – по одному.
Всего в республике за период пандемии выявлен 4 051 случай COVID-19. Полностью выздоровели 2 950 человек, 24 - за последние сутки. Скончались 32.
ИСТОЧНИК KP.RU