2020-07-18T12:45:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мордовии, последние новости на 18 июля 2020 года: еще 21 случай заболевания подтвердился в Саранске

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мордовии на 18 июля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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По данным оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии подтвердились еще 37 случаев заболевания коронавирусом.

География следующая:

- Саранск – 21;

- Ардатовский район – 3;

- Большеберезниковский, Темниковский, Лямбирский районы – по 2;

- Ельниковский, Старошайговский, Рузаевский, Ромодановский, Ичалковский, Кочкуровский, Атяшевский районы – по одному.

Всего в республике за период пандемии выявлен 4 051 случай COVID-19. Полностью выздоровели 2 950 человек, 24 - за последние сутки. Скончались 32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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