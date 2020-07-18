Коронавирус в Пензенской области, новости на 18 июля: число умерших в регионе перевалило за 70
По данным оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердились еще 35 случаев заболевания коронавирусом. Среди новых пациентов - один восьмилетний ребенок.
География новых случаев:
- Пенза – 15;
- Нижнеломовский район – 4;
- Мокшанский район – 5;
- Земетчинский район – 1;
- Спасский район – 1;
- Сердобский район – 1;
- Шемышейский район – 2;
- Пензенский район – 1;
- Иссинский район – 3;
- Малосердобинский район – 1;
- Наровчатский район – 1.
Также вчера стало известно о смерти женщины 1950 года рождения. Это уже 71-я по счету скончавшаяся пациентка в регионе.
ФОТО: Яндекс
ИСТОЧНИК KP.RU
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