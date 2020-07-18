2020-07-18T10:23:02+03:00
Общество

Хотим жить, как в Пензенской области

В регионе зафиксированы самые дешевые в ПФО хлеб, соль, молоко, овощи, яблоки, сахар
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Конечно, как известно, не хлебом единым… И все же. Призыв "Хотим жить, как в Пензенской области", похоже, снова станет популярным.

Согласно официальным данным территориальной службы статистики по Пензенской области в регионе зафиксированы минимальные потребительские цены на ряд продуктов питания в Приволжском федеральном округе.

Среди субъектов округа в Пензенской области самые низкие цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов, цена за 1 кг продукции составила 42,29 рублей.

Минимальные потребительские цены на молоко питьевое цельное стерилизованное жирностью 2,5%-3,2%, стоимость 1 л продукции составила 62,44 рублей.

Также в Пензенской области самые дешевые в ПФО овощи. Стоимость 1 кг картофеля по данным мониторинга составила 28,68 рублей, 1 кг капусты белокочанной свежей - 20,56 рублей, 1 кг лука репчатого - 27,96 рублей.

В Пензенской области самые дешевые в ПФО яблоки - 103,55 рублей за кг. Цена на сахар-песок - 30,77 рублей за килограмм, на соль поваренную пищевую - 10,27 рублей.

Максимальных потребительских цен в округе по данным мониторинга в области не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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