Коронавирус в Мордовии, последние новости на 17 июля: число больных в стационарах сократилось вдвое

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 38 случаев заболевания, из них 18 – в Саранске. 17 новых пациентов старше 60 лет, двое – моложе 30. Всего в республике за период пандемии выявлено 4 014 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 2 926 человек, 39 - за последние сутки. Скончались 30.

На сегодня в стационарах Мордовии находятся уже меньше тысячи пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией. Напомним, ещё в начале июня было развернуто 1957 коек. Сейчас остаются развернутыми 1610 коек в 16 медицинских организациях. На 16 июля задействованными остаются 978 коек, что соответствует уровню начала мая.

Благодаря своевременному оказанию помощи и более эффективному лечению уменьшается число тяжёлых больных. На 17 июля в реанимации находится 75 пациентов, в том числе 10 человек на ИВЛ (из них 5 с ковидом). До середины июня число больных в реанимации превышало сто человек.

Госпитализация продолжает проводиться при наличии показаний (включая результаты КТ, насыщение кислородом, повышенную температуру и другие).