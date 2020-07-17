Коронавирус в Пензенской области, новости на 17 июля: диагноз подтвердился у 100-летнего пациента
Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 17 июля 2020 года
Фото: Олег УКЛАДОВ
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По данным оперативного штаба, за последние сутки в регионе подтвердились еще 36 случаев заболевания коронавирусом. Среди них есть шестилетний ребенок и 100-летний мужчина. Больше всех случаев, 20, подтвердились в Пензе, остальные – в районах. Под наблюдением 4144 человек, сняты с наблюдения – 23315.
Вчера скончалась пациентка 1961 года рождения, имевшая ряд сопутствующих заболеваний. Также были выписаны еще 15 человек.
ФОТО: Яндекс
ИСТОЧНИК KP.RU
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