2020-07-16T13:44:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мордовии, последние новости на 16 июля 2020 года: подтвердились еще 28 случаев заболевания

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мордовии на 16 июля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 38 случаев заболевания. Среди новых больных старше 60 лет – 13 человек (самой пожилой 81 год). Моложе 30 лет – два человека.

Всего в республике за период пандемии выявлено 3 976 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 2 887 человек, 40 - за последние сутки. Скончались 30. В федеральной статистике после окончательного гистологического подтверждения отражен новый летальный случай. В Рузаевской центральной районной больнице умерла женщина, 36 лет. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнения болезни - внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжёлая степень. Сопутствующие заболевания – гипертоническая болезнь, ожирение 3 ст., сахарный диабет.

По данным на 15 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 990 человек находятся на стационарном лечении. 863 человека - под наблюдением дома и в обсерваторе.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU

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