Коронавирус в Пензенской области, последние новости на 16 июля 2020 года: скончалась еще одна пациентка

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердились еще 39 случаев заболевания коронавирусом. Из них шесть пациентов – несовершеннолетние в возрасте от восьми до 17 лет. По 16 случаев выявлены в Пензе и Заречном, по одному – в Пензенском, Лунинском, Нижнеломовском, Сердобском, Мокшанском, Наровчатком и Колышлейском районах.

Находится под наблюдением 4243 человек, сняты с наблюдения – 23116.

Также вчера стало известно о смерти еще одной пациентки 1962 года рождения. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.