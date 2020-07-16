2020-07-16T13:19:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, последние новости на 16 июля 2020 года: скончалась еще одна пациентка

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 16 июля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердились еще 39 случаев заболевания коронавирусом. Из них шесть пациентов – несовершеннолетние в возрасте от восьми до 17 лет. По 16 случаев выявлены в Пензе и Заречном, по одному – в Пензенском, Лунинском, Нижнеломовском, Сердобском, Мокшанском, Наровчатком и Колышлейском районах.

Находится под наблюдением 4243 человек, сняты с наблюдения – 23116.

Также вчера стало известно о смерти еще одной пациентки 1962 года рождения. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Российские ученые впервые получили нейтрализующие коронавирус антитела и рассказали, как это поможет человечеству
В Институте молекулярной и клеточной биологии СО РАН из крови трех переболевших коронавирусом москвичей смогли выделить важные белки, которые помогут создать идеальную вакцину
Новости 24
В Пензе появится второй амбулаторный онкологический диспансер
В Саранске разыскивается подозреваемый в краже [ВИДЕО]
Иван Белозерцев встретился с Советом ветеранов Наровчатского района
В Пензенской области машинисту поезда пришлось остановить состав из-за ребенка на путях
Хотела поехать в Крым, но осталась без денег: пензячка стала жертвой мошенника
В Наровчате отреставрировали гостиницу, построенную в 1904 году
СТО «АвтоПрайд» - надежный автосервис в центре Пензы
Доцент пензенского института проведет год в колонии из-за взятки
В Саранске размещены несколько десятков точек по продаже кваса и лимонада
В Пензенской области на свет появились Лучезар и Эсмеральда
Сегодня в Мордовии ожидаются гроза и сильный ветер
В Пензенской области пособие на третьего и последующих детей получили более пяти тысяч семей
Игорь Комаров подвел итоги поездки в Пензенскую область
Вчерашний ураган в Саранске разнес вдребезги несколько остановочных павильонов
В Саранске организована проверка по факту смерти мужчины от удара током
Игорь Комаров – о предприятии «Бетониум»: «Такие проекты нам очень нужны»
Завтра в Пензенской области ожидается сильный ветер
Теперь пензенцы могут отслеживать общественный транспорт через Яндекс. Карты
Больницы Мордовии получили новые машины и передвижные медицинские комплексы
В Пензе разыскивается подозреваемый в краже кошелька
Игорь Комаров посетил ЖК «Новые сады»
ВТБ: В ПФО спрос на кредитные каникулы близок к общероссийскому показателю
Сотрудники Пензенской картинной галереи прошли обучение в Санкт-Петербурге
«СтанкоМашСтрой» расширяет производство
Водоснабжение города и летний отдых детей
В Пензе из подъезда дома угнали велосипед
Клиническая больница имени Н.Н. Бурденко получила современный микроскоп