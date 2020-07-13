2020-07-16T12:01:03+03:00
Происшествия

Противопожарный режим введен в 23 районах Пензенской области

Об этом сообщил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона Александр Москвин во время совещания у губернатора Ивана Белозерцева
Владимир ГЛАЗОВ
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С начала года в Пензенской области уже возникло 28 лесных пожаров. От огня пострадали 103 гектара, но все пожары были ликвидированы в день возгорания.

Всех больше пожаров было выявлено в Земетчинском и Лунинском районах. В семи случаях огонь пришел в леса с других территорий, в 20 – распространился из-за нарушения правил пожарной безопасности на их территории.

Были возбуждены два уголовных дела по статье 261 УК РФ, вынесено 19 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, по семи фактам возникновения лесных пожаров проводится проверка.

На сегодняшний день особый противопожарный режим введен на территории 23 районов области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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