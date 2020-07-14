2020-07-15T16:33:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус глазами пензенского официанта

О том, как эпидемия внесла коррективы в привычный ход вещей, и что из этого вышло
Владимир ГЛАЗОВ
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Предприятия общественного питания в регионе постепенно возвращаются к работе.Предприятия общественного питания в регионе постепенно возвращаются к работе.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В день, когда в нашем ресторане открывается летняя веранда, пасмурно. В глазах своих коллег я читаю беспокойство. Можно понять – непогода будет весьма некстати. Мы слишком долго ждали этого момента, и сейчас, когда администратор нетерпеливо проверяет список забронированных столиков – а забронированы почти все места! – дождик или сильный ветер способен разрушить все, к чему мы шли, в течение нескольких месяцев работая только на доставку.

Многие пензенцы в нашем официальном Инстаграме с марта месяца пишут трогательные и нежные комментарии, как они скучают. И не стыдно признаться: мы тоже. Несмотря на то, что для меня это просто работа, спустя пару недель после закрытия в городе всех ресторанов и кафе я почувствовал легкую пустоту где-то внутри себя. И сейчас эта пустота сменяется легким нервозом – неужели, все сорвется?

Нет, нам везет. Непогода обходит центр Пензы стороной. И зал нашего ресторана заполняется голосами – проходя через него, посетители занимают свои столики на веранде, кутаются в пледы, делают сэлфи на фоне прекрасных видов нашего города.

Открытие летних веранд, а после и залов (напомним, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев «дал добро» на это 20 июня), сотрудники кафе и ресторанов восприняли с радостью. Все же, что ни говори, работа на доставку приносит убыток заведению, позволяет лишь держаться на плаву, не потонув окончательно.

Перед закрытием ресторанов и кафе у нас – да и много, где еще - прошли массовые сокращения официантов и администраторов: никто не мог сказать наверняка, сколько продлится изоляция и как долго мы просидим дома за счет нашего работодателя. Кто-то пошел работать кассиром в супермаркеты, кто-то - курьером в доставку. Повезло только поварам – им-то не особо важно, готовить для зала или на доставку.

А сейчас… Сейчас заведения столкнулись с другой бедой: уволив во время нерабочих недель персонал, сейчас они вынуждены страдать от нехватки кадров. Люди, конечно, приходят устраиваться, но необходимо время, необходим опыт, а рабочие руки нужны здесь и сейчас.

Да и не стоит забывать, что вирус не побежден. Нам приходится работать в защитных масках и перчатках, не снимая их весь рабочий день. В жаркие дни некоторым становится плохо.

Но мы все равно рады видеть вас. Несмотря на все эти трудности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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