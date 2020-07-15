2020-07-15T12:59:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мордовии, новости на 15 июля: среди новых пациентов – годовалый младенец

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мордовии на 15 июля 2020 года
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 37 случаев заболевания, 17 из которых в Саранске, остальные в районах. Среди новых больных старше 60 лет – 15 человек, самой пожилой 89 лет. Моложе 30 лет 3 человека (все дети), самому младшему один год.

Всего в республике за период пандемии выявлено 3 938 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 2 847 человек, 48 - за последние сутки. Скончались 29.

По данным на 14 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 1013 человек находятся на стационарном лечении, 861 человек - под наблюдением дома и в обсерваторе.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU

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