Коронавирус в Пензенской области, новости на 15 июля 2020 года: выписаны еще 13 человек
По данным оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердился еще 41 случай заболевания коронавирусом. Среди новых пациентов есть несовершеннолетние: двое – по пять лет и один 16-летний.
Георграфия новых случаев следующая:
Пенза – 25;
Заречный – 2;
Шемышейский район – 2;
Нижнеломовский район – 4;
Земетчинский район – 4;
Никольский район – 2;
Мокшанский район – 1;
Бессоновский район – 1.
Накануне стало известно о смерти мужчина 1951 года рождения. Пациент имел хроническую ишемическую болезнь сердца, атеросклероз и другие сопутствующие.
Также были выписаны 13 человек.
ФОТО: Яндекс
ИСТОЧНИК KP.RU
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