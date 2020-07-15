2020-07-15T12:57:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 15 июля 2020 года: выписаны еще 13 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 15 июля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По данным оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердился еще 41 случай заболевания коронавирусом. Среди новых пациентов есть несовершеннолетние: двое – по пять лет и один 16-летний.

Георграфия новых случаев следующая:

Пенза – 25;

Заречный – 2;

Шемышейский район – 2;

Нижнеломовский район – 4;

Земетчинский район – 4;

Никольский район – 2;

Мокшанский район – 1;

Бессоновский район – 1.

Накануне стало известно о смерти мужчина 1951 года рождения. Пациент имел хроническую ишемическую болезнь сердца, атеросклероз и другие сопутствующие.

Также были выписаны 13 человек.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU

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