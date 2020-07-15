В Пензенской области мужчина обвиняется в убийстве на почве ревности

Около часа ночи 30 июня мужчина решил встретить жену, поскольку на телефонные звонки она не отвечала. По дороге он зашел к местному жителю, предполагая, что супруга может находиться у него дома. Женщины там не оказалось.

В ходе разговора между мужчинами завязался конфликт, который перерос в драку. В процессе выяснения отношений разгневанный муж нанес хозяину дома один удар ножом в грудную клетку, второй - в спину, после чего скрылся с места происшествия. Придя домой, мужчина сообщил супруге о произошедшем.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы смерть пострадавшего наступила от колото-резаного ранения с повреждением легкого, осложнившегося развитием острой кровопотери. Утром тело потерпевшего обнаружил хозяин дома, у которого тот арендовал жилое помещение.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По факту убийства 28-летнего мужчины Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело. В этот же день личность мужчины, причастного к совершению убийства была установлена сотрудниками полиции.

Житель Мокшана 1965 года рождения задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства. Судом удовлетворено ходатайство об избрании ему меры пресечения виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного убийства и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.