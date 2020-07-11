2020-07-14T14:57:07+03:00
Общество

Благодаря нацпроекту «Образование» в Рузаевском районе появились «Точки роста»

Местные школы получили новейшее оборудование
Данила ЧЕРНОВ
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Система образования Рузаевского района представлена разветвленной сетью организаций, которые реализуют большой спектр образовательных программ. В прошлом году они приступили к реализации национального проекта «Образование».

В рамках мероприятий проекта «Современная школа» в трех учреждениях района открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда». Школы получили новейшее оборудование на сумму около 4 млн. рублей. Из бюджета Рузаевского района было выделено 924 тысячи рублей на ремонт помещений. В детских садах района действует 70 кружков дополнительного образования по разным направлениям, в том числе «Моделирование и робототехника».

ИСТОЧНИК KP.RU

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