Благодаря нацпроекту «Образование» в Рузаевском районе появились «Точки роста»
Система образования Рузаевского района представлена разветвленной сетью организаций, которые реализуют большой спектр образовательных программ. В прошлом году они приступили к реализации национального проекта «Образование».
В рамках мероприятий проекта «Современная школа» в трех учреждениях района открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда». Школы получили новейшее оборудование на сумму около 4 млн. рублей. Из бюджета Рузаевского района было выделено 924 тысячи рублей на ремонт помещений. В детских садах района действует 70 кружков дополнительного образования по разным направлениям, в том числе «Моделирование и робототехника».
ИСТОЧНИК KP.RU