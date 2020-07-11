2020-07-14T14:36:20+03:00
Звезды

Коллективы Мордовии отправятся на Всероссийский фестиваль-конкурс

Средства на это будут выделены в рамках реализации национального проекта «Культура»
Данила ЧЕРНОВ
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Уже второй год Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова проводит фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов. В этом году в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» (является частью национального) его участниками станут коллективы из Мордовии.

Цель конкурса - сохранение нематериального наследия, возрождение и развитие национальной культуры народов России, популяризации народного творчества, любительского искусства и фольклора. В конкурсе примут участие театральные и хореографические коллективы, хоровые ансамбли и оркестры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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