Коллективы Мордовии отправятся на Всероссийский фестиваль-конкурс

Уже второй год Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова проводит фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов. В этом году в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» (является частью национального) его участниками станут коллективы из Мордовии.

Цель конкурса - сохранение нематериального наследия, возрождение и развитие национальной культуры народов России, популяризации народного творчества, любительского искусства и фольклора. В конкурсе примут участие театральные и хореографические коллективы, хоровые ансамбли и оркестры.