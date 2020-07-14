Коронавирус в Мордовии, последние новости на 14 июля: за сутки выписаны еще 44 пациента

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 36 случаев заболевания, из них 21 – в Саранске. Среди новых больных 18 человек старше 60 лет, из них двоим по 80 лет. 3 человека моложе 30 лет, самому младшему заболевшему меньше четырех.

Всего в республике за период пандемии выявлен 3 901 случай COVID-19. Полностью выздоровели 2 799 человек, 44 - за последние сутки. Скончались 29.

По данным на 13 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 1058 человек находятся на стационарном лечении, 858 человек - под наблюдением дома и в обсерваторе.