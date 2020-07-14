Коронавирус в Пензенской области, последние новости на 14 июля: 22 новых случая выявлены в Пензе
По данным оперативного штаба, за сутки в регионе подтвердились 35 новых случаев заболевания коронавирусом (всего с начала эпидемии – 5803). Новым пациентам от 31 года до 87 лет.
География:
- Пенза – 22;
- Шемышейский район – 5;
- Пензенский район – 4;
- Иссинский район – 2;
- Нижнеломовский район – 1;
- Бессоновский район – 1.
Под наблюдением 4495 человек, снято с наблюдения – 22691.
Вчера ушла из жизни пациента 1946 года рождения. У женщины был ряд сопутствующих заболеваний.
ФОТО: Яндекс
ИСТОЧНИК KP.RU
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