2020-07-14T14:36:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, последние новости на 14 июля: 22 новых случая выявлены в Пензе

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 14 июля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По данным оперативного штаба, за сутки в регионе подтвердились 35 новых случаев заболевания коронавирусом (всего с начала эпидемии – 5803). Новым пациентам от 31 года до 87 лет.

География:

- Пенза – 22;

- Шемышейский район – 5;

- Пензенский район – 4;

- Иссинский район – 2;

- Нижнеломовский район – 1;

- Бессоновский район – 1.

Под наблюдением 4495 человек, снято с наблюдения – 22691.

Вчера ушла из жизни пациента 1946 года рождения. У женщины был ряд сопутствующих заболеваний.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU

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