Коронавирус в Мордовии, последние новости на 13 июля: подтверждено еще 36 случаев заболевания

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 36 случаев заболевания, 15 из которых в Саранске и городском округе, остальные в районах. 14 человек из числа новых больных старше 60 лет (самой пожилой – 93 года), четверо – младше 30 (из них трое – дети).

Всего в республике за период пандемии выявлено 3 865 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 2 755 человек, 14 - за последние сутки. Скончались 29.

По данным на 12 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 1035 человек находятся на стационарном лечении. 854 человека - под наблюдением дома и в обсерваторе.