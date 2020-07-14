АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом», сообщает о переносе даты проведения электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»), по продаже единым лотом объектов недвижимости по Лоту №1 (РАД-221614)с 22.07.2020 с 10.00 (мск) на 25.08.2020 на 10.00 (мск):

Лот №1:

Объект 1: Нежилое здание (Служебное здание), общая площадь 296,0 кв.м, расположенное по адресу: Пензенская область, Бековский район, пгт. Беково, ул. Советская, д. 32В, с кадастровым номером 58:03:0305030:79;

Объект 2: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения существующего нежилого здания (служебное здание) АК Сберегательного банка РФ, общая площадь 1 446 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Бековский район, пгт. Беково, ул. Советская, д. 32В, кадастровый номер 58:03:0305030:19.

Начальная цена Лота №1 – 3 300 000 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 2 760 000 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 540 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 330 000 руб.

Шаг аукциона – 165 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Договор долгосрочной аренды нежилых помещений №1 от 29.08.2018г. заключенный с Бакановой Н.Я., площадь 44,2 кв.м, арендная плата 10 342,80 руб. в месяц, в т.ч. НДС 20%, срок действия - с 29.08.2018г. до 29.08.2028г.;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона Предварительного договора долгосрочной аренды и Основного договора долгосрочной аренды нежилых помещений, общей площадью не более 96 кв.м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса № 8624/0164 по адресу: Пензенская область, Бековский район, рп.Беково, ул.Советская, 32В. Арендная ставка обратной аренды составляет 230 руб., в том числе НДС 20%, в месяц без учета коммунальных услуг, срок аренды 10 лет;

3. Не позднее трех месяцев (отлагательное условие) c даты оплаты цены продажи Объектов Покупателем Продавец передает Объекты Покупателю по акту приема-передачи.

Электронный аукцион будет проводиться 25 августа 2020 года с 10:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Прием заявок с 29.05.2020 по 24.08.2020 до 15:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 21.08.2020.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 24.08.2020.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера электронной торговой площадки)

Реклама