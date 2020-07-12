Коронавирус в Мордовии, последние новости на 12 июля 2020 года: среди новых заболевших – пятеро несовершеннолетних

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 37 случаев заболевания, из них 20 – в Саранске и городском округе. 10 человек из числа новых пациентов старше 60 лет, самой пожилой 84 года; восемь – младше 30, из них пятеро несовершеннолетних в возрасте от полугода до 17 лет.

Всего в республике за период пандемии выявлено 3 829 случаев COVID-19. Полностью выздоровел 2 741 человек, 33 - за последние сутки.

Скончались 29. В федеральной статистике после окончательного гистологического подтверждения отражен новый летальный случай. В Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова скончалась Наталья Олеговна Красавина, 49 лет. Она работала медицинским регистратором в поликлинике МРЦКБ. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, осложнившаяся субтотальной двусторонней пневмонией с отеком легких и развитием острой дыхательной недостаточности.