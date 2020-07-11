Конечная остановка, троллейбусы дальше не идут?

Проект документа был представлен депутатам Пензенской городской Думы, представителям компаний-перевозчиков, правоохранительных органов.

– Начиная с 2014-го года, в Пензе почти на 40% выросло количество легкового личного транспорта. Учитывая эту тенденцию автомобилизации, мы стремимся к тому, чтобы пензенцам для регулярных поездок по городу было удобнее пользоваться общественным транспортом. В первую очередь на это нацелены мероприятия Концепции, – обозначил задачи Андрей Лузгин.

Положения Концепции развития транспортной системы Пензы на 2020 – 2024 годы представил и.о. начальника Управления транспорта и связи города Михаил Глушков.

– Главные приоритеты данной работы – повышение качества транспортного обслуживания пассажиров и эффективности городской транспортной системы, – сообщил он.

Далее был представлен анализ существующей на сегодняшний день транспортной системы города. Она насчитывает 59 муниципальных маршрутов, которые обслуживаются автобусами и троллейбусами. Большинство пассажиров в настоящее время перевозят маршрутки – 48%. Автобусами большого класса пользуются 42% пассажиров, троллейбусами – 10%.

В планах – изменить соотношение путем перехода на автобусы большой вместимости. Для этого планируется войти в федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта БКАД.

Пензой будет подана заявка на 2021 и 2022 годы на приобретение 111 автобусов большого класса на газомоторном топливе.

– Замена имеющегося подвижного состава на новые автобусы позволит уменьшить средний возраст автобусов большого класса с 10 до 3 лет. Переход с экологической нормы Евро-3 на Евро-5 будет способствовать сокращению вредных выбросов в атмосферу и улучшению экологии областного центра. Приобретение низкопольных автобусов повысит доступность общественного транспорта для маломобильных групп населения, – доложил начальник Управления.

К 2022 году количество автобусов большого класса на газомоторном топливе должно увеличиться до 85% и составить 154 единицы.

Фото: Пресс-служба Администрации Пензы

Реализация предложенной Концепции позволит уйти от низкой предсказуемости работы общественного транспорта в вечернее время, повысит ответственность перевозчиков за несоблюдение расписания и интервалов движения.

В 2021 году предполагается запустить в эксплуатацию Единый проездной документ «Ласточка», по которому можно будет оплатить проезд на всех маршрутах автобусов большого класса. Он будет многотарифным.

– Планируется, что уже в этом году для жителей города начнет работать приложение «Яндекс. Транспорт», где в режиме онлайн можно будет отследить движение транспорта по нужному маршруту, – сообщил Михаил Николаевич.

Напомним, что в настоящее время это можно сделать в приложении «Умный транспорт» или на сайте https://58bus.ru/.

Также посредством ГЛОНАСС в Управлении транспорта и связи будет осуществляться муниципальный транспортный контроль.

Обсуждалась в ходе встречи и возможность замены троллейбусов на автобусы на газомоторном топливе, как поступили в Тюмени, Липецке, Кургане, Владикавказе, Благовещенске, Астрахани, Перми, Твери.

Троллейбусные маршруты – единственные маршруты, которые субсидируются из бюджета города Пензы. Затраты на компенсацию проезда в 2019 году составили более 107 миллионов рублей. Кроме того, высокий износ троллейбусов и контактной сети в 2021 году потребует дополнительных субсидий из бюджета города в размере 45 млн рублей или повышения тарифа для пассажиров.

В числе недостатков троллейбусного движения также низкая скорость и маневренность (нет возможности продлить или изменить маршрут под потребности жителей), прекращение обслуживания всего маршрута в случае обрыва контактной сети.

Помимо решения данных проблем замена троллейбусов на автобусы позволит соединить некоторые микрорайоны города, исключить дублирование маршрутов несколькими видами транспорта, обеспечить льготный проезд по новым маршрутам, продлить время работы транспорта.

Участники встречи выразили беспокойство по поводу сотрудников троллейбусного депо в случае принятия решения о замене троллейбусных маршрутов. При этом было отмечено, в связи с развитием новых автобусных маршрутов, увеличения количества автобусов в городе возникает большое количество вакансий на транспортных предприятиях.

Так, по словам представителя одного из них, они готовы принять около 50 водителей категории «Д» – есть нехватка водителей на автобусах большой и малой вместимости. Имеются и вакансии кондукторов – штат укомплектован на 60%.

Стоит отметить, что окончательного решения по данному вопросу еще не принято.

Фото: Пресс-служба Администрации Пензы

Прозвучали в ходе встречи и другие предложения. Это безналичная оплата на всех маршрутах, создание выделенных полос для общественного транспорта, организация проката электросамокатов, речного транспорта, утверждение дополнительных мер поддержки для школьников, студентов и пенсионеров на проезд в общественном транспорте по муниципальным маршрутам, создание транспортно-пересадочных узлов для пересадки пассажиров с межмуниципальных маршрутов на городские.

По итогам встречи проект Концепции будет скорректирован с учетом поступивших замечаний и представлен на дальнейшее рассмотрение.

По информации пресс-службы Администрации Пензы, резюмировал итог обмена мнениями первый заместитель Председателя регионального правительства Виктор Кувайцев: "Обсуждению надо придать широкую гласность для общественности, чтобы доработать документ и в результате реализации его мероприятий создать максимально удобные условия для передвижения горожан".