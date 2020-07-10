Коронавирус в Пензенской области, новости на 10 июля: скончались еще четыре пациента, режим повышенной готовности снова продлен

Вчера стало известно о смерти еще четырех пациентов: женщин 1946, 1948 и 1955 годов рождения и мужчины 1937 года рождения. Все скончавшиеся имели сопутствующие заболевания. Причиной смерти стал коронавирус, осложненный пневмонией.

Также были выписаны еще 65 человек. Всего с начала эпидемии выздоровели 5126 человек.

Помимо этого, режим повышенной готовности на территории Пензенской области снова продлили – в этот раз до 26 июля. Соответствующие изменения были внесены в постановления губернатора Ивана Белозерцева.

Согласно им, к работе возвращаются санатории, в которой будут проходить реабилитацию медики, переболевшие коронавирусом.

Также внесены изменения в порядок въезда на территорию Пензенской области граждан, посетивших другие государства и иностранных граждан. Теперь россияне, прибывшие в регион из-за границы, обязаны сообщить об этом факте, а также месте и времени пребывание за рубежом на горячую линию Пензенской области по номеру телефона 8(8412) 42-09-47. В течение трех дней после приезда в область такие граждане обязаны также сдать тест на коронавирус, а при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

Въезд на территорию Пензенской области иностранных граждан из иных государств, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), возможен исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований на коронавирус, полученных не позднее, чем за двое суток до даты отъезда с территории иного государства. Иностранные граждане также обязаны сообщать о своем прибытии в Пензенскую область, месте, датах пребывания и контактную информацию на горячую линию.