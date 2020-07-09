Коронавирус в Пензенской области, последние новости на 9 июля: скончались еще два пациента

По данным оперативного штаба, за сутки в Пензенской области коронавирус подтвердился еще у 70 человек. Среди них 29 жителей Пензы, 23 жителя Заречного, остальные из районов. Есть несовершеннолетние - шесть человек в возрасте от пяти до 17 лет. Всего же с начала эпидемии диагноз подтвердился у 5628 жителей.

Вчера пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина сообщила о смерти еще двух пациентов с коронавирусом. Мужчина 1940 года рождения и женщина 1926 года рождения имели ряд сопутствующих заболеваний. Всего же сначала эпидемии в регионе скончались 56 человек.

Также накануне были выписаны 79 человек. Общее число выздоровевших – 5061.