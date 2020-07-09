2020-07-09T15:30:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, последние новости на 9 июля: скончались еще два пациента

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 9 июля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По данным оперативного штаба, за сутки в Пензенской области коронавирус подтвердился еще у 70 человек. Среди них 29 жителей Пензы, 23 жителя Заречного, остальные из районов. Есть несовершеннолетние - шесть человек в возрасте от пяти до 17 лет. Всего же с начала эпидемии диагноз подтвердился у 5628 жителей.

Вчера пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина сообщила о смерти еще двух пациентов с коронавирусом. Мужчина 1940 года рождения и женщина 1926 года рождения имели ряд сопутствующих заболеваний. Всего же сначала эпидемии в регионе скончались 56 человек.

Также накануне были выписаны 79 человек. Общее число выздоровевших – 5061.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU

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