Коронавирус в Пензенской области, новости на 8 июля 2020 года: среди новых заболевших – четырехмесячный младенец

По данным оперативного штаба, за сутки в области подтвердились еще 72 случая заболевания. 29 из них в самой Пензе, 21 в Заречном, остальные в районах. Среди новых пациентов – шестеро несовершеннолетних в возрасте от четырех месяцев до 15 лет. Находятся под наблюдением 4940 человек, сняты с наблюдения – 21246.

Вчера стало известно о смерти еще двух пациенток, 1934 и 1936 годов рождения. Женщины имели сопутствующие заболевания.

Также были выписаны 25 человек.