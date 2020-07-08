2020-07-08T13:44:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 8 июля 2020 года: среди новых заболевших – четырехмесячный младенец

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 8 июля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба, за сутки в области подтвердились еще 72 случая заболевания. 29 из них в самой Пензе, 21 в Заречном, остальные в районах. Среди новых пациентов – шестеро несовершеннолетних в возрасте от четырех месяцев до 15 лет. Находятся под наблюдением 4940 человек, сняты с наблюдения – 21246.

Вчера стало известно о смерти еще двух пациенток, 1934 и 1936 годов рождения. Женщины имели сопутствующие заболевания.

Также были выписаны 25 человек.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Пензенской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Скоро взлетят продажи антидепрессантов»: профессор Сеченовки рассказал о последствиях пандемии для людей, работающих без выходных
Кардиолог пояснил, как сказываются на сердце, сосудах и психике трудовые перегрузки в сочетании с изоляцией и тревогой из-за коронавируса [часть 2]
Новости 24