Любовь к природе начинается с любви к себе

С каждым годом в ряды защитников природы по всему миру вступают все больше людей. И пока кто-то презрительно шутит в Интернете про Грету Тунберг и отказы от пластиковых трубочек и бумажных стаканчиков, другие меняют свою жизнь, чтобы наши потомки тоже смогли увидеть бескрайние степи и леса, а вовсе не горы мусора и черные от масляных пятен океаны. Пензенская экоактивистка Оксана Петулько рассказала «Комсомолке», с чего стоит начать человеку, решившему встать на путь осознанного потребления.

- Здравствуй, Оксана. Скажи, как давно к тебе пришло осознание, что в твоей жизни нужно что-то менять?

- Несколько лет назад я увлекалась темой здорового питания. Само собой, полезная пища и экология тесно связаны, но первое время я старалась не касаться темы загрязнения окружающей среды. Можно сказать, на мне, как и на многих, были пресловутые розовые очки. Но наткнувшись на страшные фотографии животных, задохнувшихся из-за того, что застряли в выброшенных пакетах, черепах с пластиковыми трубочками для коктейлей в ноздрях, не смогла выбросить их из головы и как-то отмахнуться и начала искать больше информации. И вот, три года назад, я поменяла свою жизнь, встав на путь осознанного потребления.

- С чего ты начала?

- Читая про загрязненные пластиком океаны, я много думала: ведь где океан и где я. Как можно сделать что-то, если источник проблемы находится за много километров от тебя? Но выйдя на улицу, я поняла: проблемы есть и здесь, буквально под ногами. Каждую весну, когда сходит снег, по всей Пензе обнаруживаются горы мусора. И с этим нужно бороться. А начать решила с себя, перейдя к раздельному сбору отходов.

- Да, об этом часто говорят в последние годы. И если спросить мнение пензенцев по этому вопросу, то выясняется: довольно большая часть людей совсем не против сортировать мусор, но боятся, что в таком случае дома будут залежи: ведь для каждого вида отходов понадобится свой мешок/бак, а значит, и место для него. Можешь рассказать подробнее, как организован этот процесс в твоем доме и возникают ли у тебя с этим какие-то сложности?

- На самом деле, сложностей и залежей нет, особенно сейчас, когда в Пензе стало больше баков для раздельного сбора. У меня под раковиной находится три ведерка – для пластика, стекла и жести и остального мусора. Под макулатуру я выделила коробку на балконе. Как только что-то из них наполняется – я либо отношу содержимое в бак, либо в пункт переработки.

Однако просто сортировать отходы и выбрасывать их в нужные баки – это только половина дела. Важно сырье, которое вы планируете сдать на переработку, предварительно очистить: так и не возникнет проблем при его сдаче, и в вашей квартире не будет источников неприятного запаха.

По мнению Оксаны, экопривычки нужно вводить постепенно.Фото: Из личного архива героя публикации

Честно сказать, первое время я пренебрегала этим. Но потом оказалась на пункте переработке сырья и увидела, как его сотрудники вручную досортировывают мусор, по сути, выполняя ту часть работы, которую я и сама могу сделать. И мне стало стыдно. Теперь я сдаю только чистые отходы.

Также на меня оказала сильное влияние философия «Zero waste» - то есть «Ноль отходов». Я стараюсь не только сортировать мусор, но и свести его количество в своей жизни к минимуму, заменив все одноразовые вещи, на изготовление которых тратятся огромные ресурсы, на многоразовые. Например, я больше не использую пластиковые пакеты, а хожу в магазин с холщовой сумкой или авоськой. Ненужные мне вещи я продала или отдала нуждающимся, расхламив дом.

- Многим сложно смириться с отказом от того, что уже прочно вошло в жизнь. Поэтому осознанное потребление порой воспринимается обществом как путь запретов и ограничений. Так ли это?

- Что-то новое всегда сложно дается. Но мир совершенствуется и подстраивается под тенденции, которые мы создаем. Сейчас всему есть экологичная альтернатива. И поэтому осознанное потребление - это не отказ, а замена привычного на лучшее и более качественное. Конечно, не стоит впадать в крайность и кардинально менять свою жизнь. Если вы будете вводить экопривычки постепенно, то это позволит вам «не перегореть», а вот у нашей планеты увеличатся шансы на долгую жизнь.

- Прошлой осенью ты организовывала в Пензе акцию по очистке от мусора берега Суры. Уверена, что и в этом, и в последующем такие мероприятия под твоим руководством будут проводиться еще не раз. Участники организованной тобой уборки – такие же экоативисты, как ты? Или просто рядовые граждане?

- Тогда на акцию пришло не так много людей, как бы хотелось, но поработали мы продуктивно: набрали целый грузовик мусора. Среди нас были и взрослые, и молодежь, и даже совсем дети, которые пришли вместе с родителями. С некоторыми из них я знакома лично, это мои друзья, которые решили внести вклад в полезное дело, часть откликнулись на мое объявление в интернете. После уборки мы все вместе пили чай и обсуждали, как бы было здорово, если бы на такие встречи приходило гораздо больше людей.

В акции по уборке берега Суры приняли участие как взрослые, так и дети.Фото: Из личного архива героя публикации

- Кого бы лично тебе хотелось видеть на следующей акции?

- Очень надеюсь, что будет больше детей. Полезные привычки лучше всего прививать с ранних лет. Тем более современные дети – поколение, которым уже досталась планета с экологическими проблемами. И нельзя, чтобы они оставались от этого в стороне.

- Бывает и так, что заботливо убранное место возвращается к прежнему состоянию за считанные недели: то кто-то не донесет фантик до урны, то нарочно выбросит целый пакет мусора в кусты. На твой взгляд, можно ли с этим как-то бороться?

- Раньше подобное отношение сильно обижало. Даже руки опускались. Потом вспомнила, как раньше сама была слепа, и поняла: самым верным решением будет экологическое просвещение. Я стала писать о раздельном сборе отходов и «Zero waste» в своем Инстаграме, общаться со своими подписчиками. Хочу сказать спасибо и вам за неравнодушие к этой теме.

- Ты, ко всему прочему, еще и отказалась от пищи животного происхождения. За последние годы отношение к вегетарианцам и веганам изменилось: насмешки и недоумение уступили место интересу. Среди моих знакомых есть те, кто, хотя и не готов отказаться полностью от мяса, вполне рассматривают вариант сократить его потребление, увеличив в своем рационе количество овощей, фруктов. В числе причин, почему они еще не сделали это, обычно называются две вещи: боязнь, что питание станет невкусным и однообразным, и дороговизна веганских продуктов, а также овощей и фруктов в холодное время года. Как человек, отказавшийся от продуктов животного происхождения, ты можешь назвать свое питание однообразным? Действительно ли оно обходится дороже?

- Подобный интерес не может не радовать: думаю, люди видят, что употребление растительной пищи действительно благотворно сказывается на здоровье – лично я заметила, что моя кожа стала гораздо чище.

Что же насчет однообразия – смело заявляю, что это миф. Я раньше и не представляла, сколько всего вкусного можно приготовить из обычных продуктов - овощей, бобовых ... С радостью готова поделиться с вами рецептами.

В рационе веганов много вкусных и питательных блюд.Фото: Из личного архива героя публикации

С дороговизной и исчезновением овощей и фруктов в не сезон тоже можно справиться, например, заморозив часть урожая. Да, веганские сыр, колбаса, йогурты и другое могут стоить дороже своих аналогов из молока и мяса, но я лично не ем их каждый день, поэтому их покупка брешь в моем бюджете не пробивает.

Впрочем, неужели вы предпочтете экономить на своей пище, чтобы потом тратиться на лекарства, маскирующую косметику и походы по врачам? Я все же думаю, надо любить себя.

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Поневоле вызывает восхищение факт, что человек, который пришел к осознанному потреблению, просто решив когда-то начать правильно питаться, сейчас не только сам делает мир лучше, но и несет свою философию в массы – с юмором, интересными, вдохновляющими постами в Инстаграме, акциями по уборке. Хочется верить, что образ жизни Оксаны вдохновит и других наших читателей на перемены в своей жизни – ведь даже малым делом мы можем изменить многое.