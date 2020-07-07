Коронавирус в Мордовии, новости на 7 июля 2020 года: в числе новых заболевших – двухлетний ребенок

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 35 случаев заболевания, из них 17 – в Саранске, остальные в районах. 13 человек из числа новых больных – в возрасте старше 60 лет, самой пожилой из них 90 лет. Моложе 30 лет – 13 человек, в том числе двухлетний ребенок.

Всего в республике за период пандемии выявлено 3 646 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 2 495 человек, 58 - за последние сутки. Скончались 27.

По данным на 6 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 1159 человек находятся на стационарном лечении. Из них 87 человек - в реанимации, в т.ч. 20 человек на ИВЛ (с ковидом – 7). 893 человека под наблюдением дома и в обсерваторе.