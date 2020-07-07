Коронавирус в Пензенской области, последние новости на 7 июля 2020 года: впервые за две недели за сутки зафиксировано меньше 70 случаев

За сутки в регионе подтвердились еще 68 случаев заболевания коронавирусом, 41 из которых в Пензе, 17 в Заречном, остальные в районах. Всего с начала эпидемии выявлено 5486 случаев заболевания коронавирусом.

Вчера стало известно о смерти двух мужчин, 1940 и 1975 годов рождения. Первый пациент имел ряд сопутствующих заболеваний. Причиной смерти обоих стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Также были выписаны 29 человек.