2020-07-07T12:28:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, последние новости на 7 июля 2020 года: впервые за две недели за сутки зафиксировано меньше 70 случаев

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 7 июля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Артем КИЛЬКИН
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За сутки в регионе подтвердились еще 68 случаев заболевания коронавирусом, 41 из которых в Пензе, 17 в Заречном, остальные в районах. Всего с начала эпидемии выявлено 5486 случаев заболевания коронавирусом.

Вчера стало известно о смерти двух мужчин, 1940 и 1975 годов рождения. Первый пациент имел ряд сопутствующих заболеваний. Причиной смерти обоих стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Также были выписаны 29 человек.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU

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