Коронавирус в Пензенской области, последние новости на 7 июля 2020 года: впервые за две недели за сутки зафиксировано меньше 70 случаев
Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 7 июля 2020 года
Фото: Артем КИЛЬКИН
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За сутки в регионе подтвердились еще 68 случаев заболевания коронавирусом, 41 из которых в Пензе, 17 в Заречном, остальные в районах. Всего с начала эпидемии выявлено 5486 случаев заболевания коронавирусом.
Вчера стало известно о смерти двух мужчин, 1940 и 1975 годов рождения. Первый пациент имел ряд сопутствующих заболеваний. Причиной смерти обоих стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.
Также были выписаны 29 человек.
ФОТО: Яндекс
ИСТОЧНИК KP.RU
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