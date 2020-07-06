Коронавирус в Мордовии, новости на 6 июля 2020 года: 15 новых случаев подтвердились в Саранске

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 34 случая заболевания, 15 из которых – в Саранске. 18 говых пациентов - лица в возрасте 60 лет и старше, самому пожилому из них 82 года. 20 человек из числа новых больных в настоящее время нигде не работают, 18 из них находятся на пенсии по возрасту.

Всего в республике за период пандемии выявлено 3 611 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 2 437 человека, 29 - за последние сутки. Скончались 27.

1111 человек находятся на стационарном лечении; 908 человек – под наблюдением дома и в обсерваторе. На 5 июля в республике проведено 111 982 теста на коронавирусную инфекцию, в том числе 1469 – за последние сутки.