2020-07-06T12:41:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 6 июля 2020 года: с начала эпидемии скончались уже 50 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 6 июля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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За сутки в Пензенской области подтвердился 71 случай заболевания коронавирусом (всего с начала эпидемии - 5418). Среди них – трое детей в возрасте один и четыре года и шесть лет. 27 новых случаев подтверждены в Пензе, 26 – в Заречном, остальные в районах. Под наблюдением 4938 человек, сняты с наблюдения 20828.

Вчера стало известно о смерти еще двух пациенток. Женщина 1947 имела ряд сопутствующих. У скончавшейся 1965 года рождения их не было. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Были выписаны три человека. Итого выздоровевших – 4928 человек.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU

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