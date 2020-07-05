2020-07-05T17:55:08+03:00
Общество

Удивительно узнавать вновь своих же хороших знакомых

С армейских лет, с комсомола и журналистской юности, без пафоса и не на камеру, они подставили плечо
Виктор БАЯЗИТОВ
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Фото автора.Фото автора.
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Самоизоляция. Она начинается с первыми же всплесками весел на озере Мордово. Настоящая, неповторимая. Тихий говор птиц в заболоченной округе Сурской поймы. Желтоголовые кувшинки, расходящиеся по воде круги от надумавшей отужинать рыбы.

Все абсолютно нереально. Особенно после годичного путешествия по увлекательным джунглям процедуры наблюдения в стадии банкротства предприятия, которое благополучно завершилось. Низкий поклон добрым людям. Спасибо за честную пахоту команде «Комсомольской правды».

В полный рост мы увидели расцветший в постсоветской недокапиталистической стране бизнес подбора подранков. Когда множество экспертов, подобно котировкам акций на Лондонской или Шанхайской биржах, на своих телефонах отслеживают попавшие в непростые ситуации предприятия. Исполняя заученные партии про бизнес-анализ, кризисные программы, прикидывают, по какой бросовой цене можно продать их активы, и что заработать. При этом поразительно уверенно обещают предсказать аккорды финальных вердиктов.

Узнали мы и других людей, удивительно узнавать вновь своих же хороших знакомых. С армейских лет, с комсомола и журналистской юности, без пафоса и не на камеру, они подставили плечо. Спасибо вам, парни. И вам, девушки, тоже спасибо.

…С годами узкая протока от озера Мордово к озеру Круглое стала заиливаться, застаивалась вода. Тогда мужики решили пригнать сюда зимой земснаряд и расчистить канал. Он и привел нас к жемчужине этих заболоченных мест. Где у юго-восточного берега реально круглого озера царственным ожерельем раскинулась на воде кувшинковая плантация.

На обратном пути с Романом Черновым поменялись местами. Весла не брал в руки со сплавных лет с ребятами из «Комсомольской правды» по горным рекам Восточной Сибири, лет этак пятнадцать.

Зато навыки выгребания на чистую воду, что приобрел при прохождении на плотах через пороги, по сей день, очень востребованы.

Озеро Мордово.Виктор БАЯЗИТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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