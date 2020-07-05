2020-07-05T13:04:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 5 июля 2020 года: среди новых заболевших - пять несовершеннолетних

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 5 июля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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По данным оперативного штаба, за сутки в Пензенской области подтверждено еще 79 случаев заболевания коронавирусом. Из них 43 – в Заречном, 25 – в Пензе, остальные в районах. Среди новых заболевших – пять несовершеннолетних возрастом от двух до 11 лет.

Вчера скончались еще двое пациентов – мужчина 1930 и 1943 годов рождения. Оба имели сопутствующие заболевания и умели от коронавируса, осложненного пневмонией.

Также накануне больницы региона покинули 15 человек. Всего выздоровевших - 4925.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU

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