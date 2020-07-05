Самые соблазнительные звезды в бикини

«Я в пять лет зашла в комнату и увидела то, чего не должна видеть»: дочери рассказали, почему хотят лишить мать родительских прав на 8 детей

Жительница Новосибирска родила десять детей. Но, похоже, не справилась с воспитанием и запуталась в их отцах