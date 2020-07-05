Самые соблазнительные звезды в бикини
5 июля прогрессивная общественность отмечает 74-летие самого смелого вида купального костюма - бикини. В честь праздника мы составили рейтинг наиболее соблазнительных звезд в купальниках.
К примеру, Анна Седокова в своем репертуаре - загорает у бассейнов подмосковных домов отдыха в откровенном пляжном наряде. Манию певицы оголяться без стеснения раньше мы списывали на желание привлечь мужское внимание. Но теперь рядом с Аней гражданский муж, успешный молодой баскетболист Янис Тима, а она продолжает в том же духе. Видимо, хочет показать: мать троих детей в отличной форме! Янису, похоже, все это нравится.
ИСТОЧНИК KP.RU