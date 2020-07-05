2020-07-05T11:41:36+03:00
Общество

Самые соблазнительные звезды в бикини

В день рождения самого смелого из купальников мы собрали фото российских звезд - у бассейна, на море и даже в гроте
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Девушка в бассейнеДевушка в бассейнеФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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5 июля прогрессивная общественность отмечает 74-летие самого смелого вида купального костюма - бикини. В честь праздника мы составили рейтинг наиболее соблазнительных звезд в купальниках.

К примеру, Анна Седокова в своем репертуаре - загорает у бассейнов подмосковных домов отдыха в откровенном пляжном наряде. Манию певицы оголяться без стеснения раньше мы списывали на желание привлечь мужское внимание. Но теперь рядом с Аней гражданский муж, успешный молодой баскетболист Янис Тима, а она продолжает в том же духе. Видимо, хочет показать: мать троих детей в отличной форме! Янису, похоже, все это нравится.

Впрочем, судите сами

ИСТОЧНИК KP.RU

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