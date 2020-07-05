2020-07-05T11:23:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мордовии, последние новости на 5 июля 2020 года: подтвердились еще 35 случаев заболевания

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мордовии на 5 июля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 35 случаев заболевания, 11 из которых – в Саранске, по пять в Ельниковском и Чамзинском районах, остальные в Лямбирском, Краснослободском, Ардатовском, Атяшевском, Ромодановском, Ичалковском, Темниковском, Теньгушевском, Кочкуровском и Большеберезниковском районах.

В числе новых пациентов 10 человек старше 60 (самой пожилой пациентке 84 года), моложе 30 – один.

Всего в республике за период пандемии выявлено 3 577 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 2 408 человек, 11 - за последние сутки. Скончались 27. 1094 человека находятся на стационарном лечении; 929 человек - под наблюдением дома и в обсерваторе.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU

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