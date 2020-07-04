Главная цель - постоянное повышение качества жизни людей

Станиславский бы в этот день сам переиначил свою знаменитую фразу и повторял раз за разом «Верю!», глядя на то, как искренне и даже нежно встречали на стадионе «Первомайский» врачей, медсестер. Иван Белозерцев вручал им ключи от квартир. И это не парадокс, за общей близкой к восторгу волной, виделись бессонные сутки дежурств, в гарантированной зоне риска. Спасенные души, уход тех, кого не удалось перетянуть. Гибель коллег.

Таким получилось импровизированное начало конференции Пензенского регионального отделения Всероссийской партии «Единая Россия» в субботу, 4 июля. С очень важным для всех нас вопросом – выдвижение кандидатом в губернаторы Пензенской области Ивана Белозерцева.

И эти теплые слова, естественные человеческие эмоции помогли кандидату убрать в своем выступлении волнение, доходчиво и уверенно выстроить выступление.

Иван Белозерцев поблагодарил представителей «Единой России» за работу с населением в период эпидемии коронавирусной инфекции. И представил программу развития Пензенской области на ближайшие пять лет, поделился с коллегами по партии результатами проделанной работы.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

«Главная цель программы - постоянное повышение качества жизни граждан, устойчивый экономический рост территории, гарантии исполнения социальной защиты. Важнейшим приоритетом становится народосбережение - и это комплексная задача, находящая отражение во всех сферах - просвещении, культуре, образовании, экономике, жилищном строительстве, развитии комфортной среды проживания, здравоохранении и социальной политике», - конкретизировал Иван Белозерцев.

«Есть чем гордиться. В конце 2017 - начале 2018 года построили Перинатальный центр в Пензе, провели реконструкцию Пензенского городского родильного дома, организовали работу областной станции Скорой медицинской помощи. В прошлом году запустили Центр переливания крови. Закончили строительство детской поликлиники в Нижнем Ломове», - перечислил он.

Глава региона напомнил о возведённой поликлинике в городе Спутнике, строительстве ещё одного объекта здравоохранения на этой территории, а также реализации проекта создания военного госпиталя вместе с Министерством обороны РФ, осуществлении областной программы ремонта лечебных заведений.

Иван Белозерцев проинформировал о достижении последних лет в сфере сельского хозяйства, назвав крупнейшие компании мировой известности, работающие на пензенских территориях.

«Интерес инвесторов к региону во многом обусловлен действующими мерами государственной поддержки из федерального и регионального бюджетов», - пояснил он, добавив, что рост АПК в этом году уже составил 15,2%.

Кроме того, губернатор сообщил о результатах в промышленности и социальной сфере, работе по благоустройству населённых пунктов Пензенской области. Он заявил, что все перечисленные направления работы будут развиваться и в дальнейшем.

…Так бывает, что за привычным ритмом жизни, часто обыденным, люди привыкают к происходящим переменам. И уже воспринимают их как некую данность. Наверное, это и не страшно. Важно только не потерять и умение сравнивать. Объективно анализировать. И ценить достигнутое.

В ходе партийной конференции Иван Белозерцев путём тайного голосования утвержден кандидатом на должность губернатора Пензенской области от партии «Единая Россия». Его оппонентом был депутат Законодательного Собрания Пензенской области Владимир Кириллов.

Напомним, что ранее во время состоявшейся встречи, Ивана Белозерцева в его намерении баллотироваться на второй срок поддержал Владимир Путин. В коротком своем напутствии Президент пожелал губернатору в общении с людьми, в предвыборной программе, показывая достижения региона, помнить и о требующих решения проблемах.

Это точно поможет развитию региона.