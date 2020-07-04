Коронавирус в Мордовии, новости на 4 июля: диагноз подтвердился еще у двоих детей

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 37 случаев заболевания. По данным регионального оперативного штаба, большая часть из них (21) подтвердилась в Саранске, остальные – Большеберезниковском, Лямбирском, Ромодановском, Ельниковском, Рузаевском районах, Ичалковском и Ковылкинском районах. Среди новых больных 10 человек в возрасте от 60 лет, самой старшей из них 91 год. Моложе 30 лет - четыре человека, в том числе двое детей в возрасте одного года и семи лет.

Всего за период пандемии в Мордовии выявлено 3542 случая коронавируса. 2397 человек выздоровели, 27 - за последние сутки. Скончались 27. 1227 человек находятся на стационарном лечении; 875 человек - под наблюдением дома и в обсерваторе.