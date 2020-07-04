2020-07-04T13:05:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 4 июля: скончались еще два пациента, подтвердились 75 новых случаев

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 4 июля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Артем КИЛЬКИН
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По информации оперативного штаба, за сутки в Пензенской области подтвердились еще 75 случаев заболевания коронавирусом. Среди новых пациентов - двое несовершеннолетних в возрасте одного года и 17 лет. Большая часть случаев (59) выявлены в Пензе, остальные в районах. Всего же с начала эпидемии заболели 5268 человек.

Вчера пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина сообщила о смерти еще двух пациентов. Мужчина 1947 года рождения имел ожирение третьей степени, хроническую ишемическую болезнь сердца и др. Женщина 1974 года рождения также страдала ожирением. Причиной смерти обоих стал коронавирус, осложненный пневмонией.

Также накануне больницы региона покинул 21 человек. Всего выздоровели уже 4910 человек.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

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На втором этапе снятия ограничений возможна организация индивидуальных занятий физической культуры и спортом, включая услуги фитнес-центров и занятия спортподготовкой на базе спортивных сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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