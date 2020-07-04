Магистральный нефтепровод заглянул в село Богословка

Сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области при участии Росгвардии пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, специализировавшейся на хищении нефти.

Предварительно установлено, что в состав группы входили 17 человек. Злоумышленники самовольно подключились к магистральному нефтепроводу и сконструировали отвод протяженностью около 5 километров. По нему нефть поступала на территорию частной нефтебазы в селе Богословка.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий по местам проживания и на территории предприятия задержаны девять жителей Пензенской области, подозреваемых в совершении преступления. Также неподалеку от базы обнаружены два бензовоза, в цистернах которых находились похищенные нефтепродукты.

Следователями СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 215.3 УК РФ.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, по предварительным данным, объем незаконно добытой нефти составил порядка 477 тонн.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и задержанию соучастников противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.