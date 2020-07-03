2020-07-03T13:07:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мордовии, последние новости на 3 июля 2020 года: за сутки диагноз подтвердился еще у троих детей

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мордовии на 3 июля 2020 года
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 38 случаев заболевания, 16 из которых – в Саранске. Среди новых больных 13 человек старше 60 лет; самой пожилой – 88. Четверо моложе 30 лет, трое из них - дети в возрасте от года до 10 лет.

Всего в республике за период пандемии выявлено 3 505 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 2 370 человека, 67 - за последние сутки. Скончались 27.

По данным на 2 июля 1297 человек находятся на карантине в больницах; 882 человека - под наблюдением дома и в обсерваторе. В Мордовии проведено 108243 исследования на коронавирусную инфекцию, в том числе 1402 - за последние сутки.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU

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