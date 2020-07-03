Пензенские военнослужащие представят страну на международном конкурсе «Мастер-оружейник»

В Пензе завершился Всеармейский конкурс «Мастер-оружейник». В этом году состязания были посвящены памяти маршала артиллерии Николая Дмитриевича Яковлева.

Соревнования стартовали 27 июня и проходили в пять этапов. Заключительная эстафета и церемония награждения победителей состоялись сегодня. Занявшая первое место команда Пензенского артиллерийского инженерного института впервые за пять лет выиграла все этапы и по общему времени установила новый рекорд соревнований. Второе место заняла команда Центрального военного округа. Замкнула тройку сильнейших команда Воздушно-десантных войск.

ФОТО: Пресс-служба ЦВО

- Отрадно, что в этом году у всех команд результаты лучше, чем в прошлом году. Вы показали настоящий характер и выдержку. Еще хочется поблагодарить тех, кто поддерживал с трибун другие команды. Эпидемиологическая обстановка заставила нас в этом году ограничить зрителей на трибунах. Несмотря на это чувствовалась ваша поддержка. Было приятно видеть, что вы болели друг за друга, - сказал главный судья полковник Михаил Филатов.

Теперь пензенцы будут отстаивать честь страны на международном этапе конкурса.