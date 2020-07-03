Коронавирус в Пензенской области, новости на 3 июля 2020 года: скончался мужчина 1949 года рождения

Количество новых случаев заболевания коронавирусом, регистрируемых ежедневно в Пензенской области, по-прежнему не хочет опускаться ниже отметки в 70 человек: за последние сутки в регионе диагноз подтвердился еще у 75 граждан. 40 из них - жители Пензы. В числе заболевших есть и девять несовершеннолетних в возрасте от двух до 13 лет. Всего же с начала эпидемии заболели 5193 жителя.

Вчера скончался пациент 1949 года рождения. Мужчина имел ряд сопутствующих заболеваний: атеросклероз, диабет, ожирение. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Также были выписаны еще 20 человек. Итого выздоровевших в регионе – 4889.