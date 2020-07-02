2020-07-02T13:01:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мордовии, новости на 2 июля 2020 года: с начала эпидемии выздоровели более 2300 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мордовии на 2 июля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 36 случаев заболевания, 30 из которых – в Саранске. 17 человек из числа новых пациентов старше 60 лет, самой пожилой 85 лет. Один заболевший моложе 30 лет.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

Всего в республике за период пандемии выявлено 3 467 случаев. Полностью выздоровели 2 303 человека, 53 - за последние сутки. Скончались 27.

Карта распространения случаев заболевания по районам. (Фото: https://stopcovidrm.ru)

Карта распространения случаев заболевания по районам. (Фото: https://stopcovidrm.ru)

1277 человек находятся на стационарном лечении. 899 человек под наблюдением дома и в обсерваторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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