2020-07-02T12:23:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 2 июля 2020 года: за сутки подтвердились еще 73 случая заболевания

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 2 июля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По информации оперативного штаба, за сутки в Пензенской области подтвердились еще 73 случая заболевания коронавирусом. Вреди новых пациентов – 11 несовершеннолетних от шести месяцев до 16 лет. Большая часть новых случаев – 46 – выявлены в Пензе.

Вчера скончался еще один пациент 1949 года рождения. Мужчина имел ряд хронических заболеваний. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Также накануне были выписаны еще семь человек. Итого выздоровевших – 4869.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

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ИСТОЧНИК KP.RU

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