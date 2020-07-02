Уважаемые жители Пензенской области!

Мы вместе приняли важное для нашей страны решение – поправки в Конституцию Российской Федерации.

Значение этого исторического события трудно переоценить. Неотъемлемой частью основного Закона России стало бесспорное признание нашего суверенитета и территориальной целостности, исторически сложившейся преемственности и государственного единства. Конституция закрепила важнейший приоритет государственной политики - защиту материнства, отцовства и детства, помощь семье, социальную поддержку, защиту интересов трудящихся и многое-многое другое.

Принятые народным волеизъявлением поправки в Конституцию дают всем нам – жителям Пензенской области, гражданам великой страны - твердую уверенность в настоящем и будущем.

Спасибо членам участковых избирательных комиссий – вы провели огромную работу! Благодарю каждого жителя Пензенской области за активное участие в голосовании!