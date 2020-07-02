2020-07-02T10:42:14+03:00
Общество

Важное для нашей страны решение

Обращение губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

Уважаемые жители Пензенской области!

Мы вместе приняли важное для нашей страны решение – поправки в Конституцию Российской Федерации.

Значение этого исторического события трудно переоценить. Неотъемлемой частью основного Закона России стало бесспорное признание нашего суверенитета и территориальной целостности, исторически сложившейся преемственности и государственного единства. Конституция закрепила важнейший приоритет государственной политики - защиту материнства, отцовства и детства, помощь семье, социальную поддержку, защиту интересов трудящихся и многое-многое другое.

Принятые народным волеизъявлением поправки в Конституцию дают всем нам – жителям Пензенской области, гражданам великой страны - твердую уверенность в настоящем и будущем.

Спасибо членам участковых избирательных комиссий – вы провели огромную работу! Благодарю каждого жителя Пензенской области за активное участие в голосовании!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Из-за них нам грозит второй круг изоляции»: в тольяттинском спортклубе два дня подряд устраивали массовые вечеринки
Организаторы тусовки вызвали негодование у мэра города Сергея Анташева, заявившего, что несмотря на послабления, ситуация с коронавирусом остается тяжелой [Видео]
Юристы: технология блокчейна будто специально создана для голосований
В России завершается голосование по поправкам к Конституции. Жители двух субъектов Федерации — Москвы и Нижегородской области — с 25 по 30 июня имели возможность проголосовать дистанционно, через интернет
Новости 24
Завтра в Пензенской области ожидается жара
ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс
После голосования в пензенских школах проводится дезинфекция
В Мордовии разыскивают мошенницу из Челябинской области
В Саранске на пожаре погибла женщина
В Пензенской области работал ситуационный центр и 10 мобильных бригад
В Мордовии к вечеру проголосовали 77,75% избирателей
В Краснодарском крае разыскивают пропавшего 9-летнего мальчика
В Пензе началось благоустройство трех скверов
Явка в Пензенской области превысила 70%
В Пензе установили памятник Петру и Февронии
47-летний пензенец может лишиться свободы за езду в пьяном виде
По поправкам в Конституцию проголосовали уже больше 700 тысяч жителей Пензенской области
В Пензенской области расширят меры поддержки ветеранов боевых действий
На улице Большевистской в Саранске временно ограничат движение и стоянку
Закрывайте окна, оставайтесь дома: в Пензенской области снова ожидаются гроза и град
В Пензе завершается строительство школы в Эко-квартале
В Пензенской области пациентам с коронавирусом начали переливать плазму с антителами
66-летнюю жительницу Пензы ограбили в магазине
На пожаре под Саранском погиб мужчина
В Пензе проверили работу спасательных постов на водоемах
В Саранске женщина вовлекла 20-летнюю знакомую в занятие проституцией
Особые условия погашения кредита, если сохранить персонал
В Пензенской области мужчина самовольно увёз сына в другой регион