Важное для нашей страны решение
Уважаемые жители Пензенской области!
Мы вместе приняли важное для нашей страны решение – поправки в Конституцию Российской Федерации.
Значение этого исторического события трудно переоценить. Неотъемлемой частью основного Закона России стало бесспорное признание нашего суверенитета и территориальной целостности, исторически сложившейся преемственности и государственного единства. Конституция закрепила важнейший приоритет государственной политики - защиту материнства, отцовства и детства, помощь семье, социальную поддержку, защиту интересов трудящихся и многое-многое другое.
Принятые народным волеизъявлением поправки в Конституцию дают всем нам – жителям Пензенской области, гражданам великой страны - твердую уверенность в настоящем и будущем.
Спасибо членам участковых избирательных комиссий – вы провели огромную работу! Благодарю каждого жителя Пензенской области за активное участие в голосовании!
ИСТОЧНИК KP.RU