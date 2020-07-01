Коронавирус в Мордовии, новости на 1 июля 2020 года: скончался 56-летний пациент

В Мордовии за последние сутки подтвердились еще 37 случаев заболевания, 13 из которых в Большеберезниковском районе. 16 человек из числа новых больных – возрасте от 60 и старше, самой пожилой 81 год. Всего в республике выявлен 3 431 случай заболевания коронавирусом.

Полностью выздоровели 2 250 человек, 50 - за последние сутки.

Скончались 27. Зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. В Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова умер мужчина, 56 лет. Был госпитализирован с затрудненным дыханием и повышенной температурой, больше трех недель врачи боролись за его жизнь, однако позитивного эффекта лечение не дало. Осложнения основного заболевания: внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония, осложнившаяся фиброзом легких, псевдомембранозным колитом.