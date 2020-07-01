Коронавирус в Пензенской области, новости на 1 июля 2020 года: режим повышенной готовности продлен до 12 июля

Вчера в постановление губернатора Пензенской области были внесены изменения, согласно которым режим повышенной готовности на территории региона продлевается до 12 июня. Все действующие ограничения сохраняются.

За последние сутки в регионе подтвердились еще 75 случаев заболевания коронавирусом. Среди новых пациентов есть трое несовершеннолетних: трех, пяти и 17 лет.

География случаев следующая:

Пенза – 34;

Заречный – 9;

Нижнеломовский район – 6;

Спасский район - 2;

Бессоновский район – 5;

Земетчинский район – 3;

Пензенский район – 2;

Неверкинский район – 3;

Никольский район – 2;

Лунинский район – 2;

Мокшанский район – 2;

Кузнецкий район – 2;

Вадинский район – 1;

Наровчатский район – 1;

Шемышейский район – 1.

Всего же с начала эпидемии в регионе заразились 5045 человек.

Пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина сообщила о еще одной смерти среди пациентов с коронавирусом – скончалась женщина 1936 года рождения, имевшая ряд сопутствующих заболеваний.

Также был выписан еще 201 человек. Общее число выздоровевших – 4862.