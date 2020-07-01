Коронавирус в Пензенской области, новости на 1 июля 2020 года: режим повышенной готовности продлен до 12 июля
Вчера в постановление губернатора Пензенской области были внесены изменения, согласно которым режим повышенной готовности на территории региона продлевается до 12 июня. Все действующие ограничения сохраняются.
За последние сутки в регионе подтвердились еще 75 случаев заболевания коронавирусом. Среди новых пациентов есть трое несовершеннолетних: трех, пяти и 17 лет.
География случаев следующая:
Пенза – 34;
Заречный – 9;
Нижнеломовский район – 6;
Спасский район - 2;
Бессоновский район – 5;
Земетчинский район – 3;
Пензенский район – 2;
Неверкинский район – 3;
Никольский район – 2;
Лунинский район – 2;
Мокшанский район – 2;
Кузнецкий район – 2;
Вадинский район – 1;
Наровчатский район – 1;
Шемышейский район – 1.
Всего же с начала эпидемии в регионе заразились 5045 человек.
Пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина сообщила о еще одной смерти среди пациентов с коронавирусом – скончалась женщина 1936 года рождения, имевшая ряд сопутствующих заболеваний.
Также был выписан еще 201 человек. Общее число выздоровевших – 4862.
ФОТО: Яндекс
ИСТОЧНИК KP.RU
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