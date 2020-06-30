2020-06-30T12:55:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мордовии, новости на 30 июня 2020 года: 14 новых случаев заболевания подтверждены в Саранске

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мордовии на 30 июня 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 35новых случаев заболевания коронавирусом, 14 из них - в Саранске, остальные в районах. 12 новых больных - в возрасте 60 лет и старше, самой пожилой из них 89 лет. Моложе 30 лет - четверо, в том числе ребенок.

В республике проведено 103756 тестов на коронавирусную инфекцию, 1003 - за последние сутки.

Всего в республике выявлено 3 394 случая заболевания. Полностью выздоровели 2 200 человек, 42 - за последние сутки. Скончались 26.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU

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