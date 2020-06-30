Коронавирус в Мордовии, новости на 30 июня 2020 года: 14 новых случаев заболевания подтверждены в Саранске

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 35новых случаев заболевания коронавирусом, 14 из них - в Саранске, остальные в районах. 12 новых больных - в возрасте 60 лет и старше, самой пожилой из них 89 лет. Моложе 30 лет - четверо, в том числе ребенок.

В республике проведено 103756 тестов на коронавирусную инфекцию, 1003 - за последние сутки.

Всего в республике выявлено 3 394 случая заболевания. Полностью выздоровели 2 200 человек, 42 - за последние сутки. Скончались 26.