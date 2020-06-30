Коронавирус в Пензенской области, новости на 30 июня 2020 года: скончался еще один пациент
По данным оперативного штаба, за сутки в регионе подтвердились еще 77 случаев заболевания.
Вчера пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина сообщила о смерти еще одного пациента – мужчины 1936 года рождения. Скончавшийся имел ряд сопутствующих заболеваний.
Также были выписаны 150 человек. Всего выздоровевших на данный момент – 4661 житель.
ФОТО: Яндекс
Область находится на втором этапе снятия ограничений. Разрешены прогулки и занятия спортом. Открыты крупные магазины, гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха, зоопарк и ряд музеев. Работают летние кафе, парикмахерские, салоны красоты.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Пензенской области 2020: последние новости»