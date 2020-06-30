2020-06-30T10:36:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 30 июня 2020 года: скончался еще один пациент

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 30 июня 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Виталий ТИМКИВ
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По данным оперативного штаба, за сутки в регионе подтвердились еще 77 случаев заболевания.

Вчера пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина сообщила о смерти еще одного пациента – мужчины 1936 года рождения. Скончавшийся имел ряд сопутствующих заболеваний.

Также были выписаны 150 человек. Всего выздоровевших на данный момент – 4661 житель.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

Область находится на втором этапе снятия ограничений. Разрешены прогулки и занятия спортом. Открыты крупные магазины, гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха, зоопарк и ряд музеев. Работают летние кафе, парикмахерские, салоны красоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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