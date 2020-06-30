Корпус станции «Скорой помощи» в Пензе будет реконструирован под отделение реабилитации

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев осмотрели отремонтированный Центр неотложной помощи в Пензе и ознакомились с работой служб областной станции скорой медицинской помощи и сообщили, что на этой же территории будет создан реабилитационный центр.

«Четыре года назад мы вместе с губернатором Пензенской области приезжали сюда, здесь было заброшенное здание, и тогда приняли решение: вместе реализовать проект, который позволит в большом корпусе собрать все учреждения, которые занимаются оказанием скорой медицинской помощи», - напомнил Вячеслав Володин. - По предложению губернатора Пензенской области, экспертов в сфере здравоохранения было решено, что вместе мы реализуем этот проект. Нам удалось сделать всё для того, чтобы создать современные условия для медицинских работников», - пояснил Председатель Госдумы.-Сейчас последнюю точку нужно поставить - чтобы здесь появилось отделение реабилитации».

Иван Белозерцев поблагодарил Председателя Государственной Думы за поддержку социально значимых проектов, финансовое содействие, оказанное при реконструкции областной станции скорой медпомощи. «Работа скорой медицинской помощи очень важна, особенно, в период распространения коронавирусной инфекции», - отметил губернатор. - При поддержке Вячеслава Викторовича также были закуплены 30 автомобилей скорой медицинской помощи, которые сегодня работают в сельской местности».

Накануне голосования 1 июля Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин работает в своем избирательном округе, посещая все входящие в него области: Волгоградскую, Саратовскую, Пензенскую и Тамбовскую.